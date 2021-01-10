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Arıtma deşarj hatlarına kapsamlı bakım

10.01.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer, Alanya Konaklı, Alanya Oba ve Alanya Mahmutlar Atıksu Arıtma Tesislerine bağlı deşarj hatlarında kapsamlı bir bakım çalışması başlatıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki bazı arıtma tesislerinin çıkış sularını tahliye eden derin deniz deşarj hatlarını kapsamlı bir bakım ve onarım yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer, Alanya Konaklı, Alanya Oba ve Alanya Mahmutlar Atıksu Arıtma Tesislerine bağlı deşarj hatlarında kapsamlı bir bakım çalışması başlatıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki bazı arıtma tesislerinin çıkış sularını tahliye eden derin deniz deşarj hatlarını kapsamlı bir bakım ve onarım yapacak. 2 buçuk milyon liraya mal olması beklenen yatırımda çalışmalar başladı.
Bu kapsamda, Kemer, Alanya Konaklı, Alanya Oba ve Alanya Mahmutlar Atıksu Arıtma Tesislerine bağlı deşarj hatlarında zamanla meydana gelen arızalar tek tek onarılacak. Onarımın standartları uzmanlarca hazırlanan bir teknik şartname ile belirlendi. Çalışma kapsamında yeni polietilen ve çelik boruların temini, difüzör borusu ve kör tapaların imalatı, hatlarda gerekli teknik temizliğin yapılması, demir donatılı beton batırma ve sabitlik bloklarının imal edilmesi ve montajı yapılacak.
Ayrıca denizde çeşitli montaj işleri ile tüm bu yapım işleri esnasında ve bitiminin ardından Kemer, Konaklı, Mahmutlar, Oba Atıksu Arıtma Tesisleri boşaltım hatlarının ve su altında yapılan çalışmaların görüntülenmesi de gerçekleştirilecek. Çalışmaların Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor.

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