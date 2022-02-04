Arjantin Ligi'nde akıl almaz olay! Sahaya giren taraftarın belini kırdılar! Hayati tehlikesi sürüyor...

Güney Amerika Ligleri yine kendinden söz ettiriyor. Futbolun beşiği olarak bildiğimiz Arjantin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Arjantin 2. Ligi'nde oynanan müsabakanın 33. dakikasında üzeri çıplak olan bir taraftar aniden sahaya daldı. Güvenlik görevlileri bu taraftarı yakalamak için peşinden koşmaya başladı. Sahanın dışına çıkan taraftarın bir anda üzerine uçan güvenlik görevlisi ne olduğunu anlayamadı. Bir anda yere yığılan ve hareketsiz biçimde yerde yatmaya başlayan taraftara ilk müdahale saha içinde yapıldı.

BELİNİ KIRDILAR

Güvenlik görevlisinin sahaya giren taraftarı yakalamak için üzerine uçtuğu görüntülerde çok sert biçimde reklam panolarına çarptığı görülüyor. Tam bu esnada taraftarın belinin kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

