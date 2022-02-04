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Arjantin Ligi'nde akıl almaz olay! Sahaya giren taraftarın belini kırdılar! Hayati tehlikesi sürüyor...

04.02.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika'da yine ilginç bir olay sahneye geldi. Arjantin 2. Lig'inde oynanan karşılaşmanın 33. dakikasında üstü çıplak bir şekilde sahaya giren bir taraftar güvenlik görevlilerinin kovalamasıyla birlikte saha dışına alındı. Ama olaylar daha sonra anlaşıldı... Bir güvenlik görevlisinin kaçmasını engellemek için sahaya giren adamın üzerine uçmasıyla, sahaya giren adam reklam panolarına çarptı. Bu esnada beli kırılan taraftarın hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güney Amerika Ligleri yine kendinden söz ettiriyor. Futbolun beşiği olarak bildiğimiz Arjantin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Arjantin 2. Ligi'nde oynanan müsabakanın 33. dakikasında üzeri çıplak olan bir taraftar aniden sahaya daldı. Güvenlik görevlileri bu taraftarı yakalamak için peşinden koşmaya başladı. Sahanın dışına çıkan taraftarın bir anda üzerine uçan güvenlik görevlisi ne olduğunu anlayamadı. Bir anda yere yığılan ve hareketsiz biçimde yerde yatmaya başlayan taraftara ilk müdahale saha içinde yapıldı.

BELİNİ KIRDILAR

Güvenlik görevlisinin sahaya giren taraftarı yakalamak için üzerine uçtuğu görüntülerde çok sert biçimde reklam panolarına çarptığı görülüyor. Tam bu esnada taraftarın belinin kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin
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