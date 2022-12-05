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Arkadaşını ziyaret etmek için gittiği sosyal tesiste ölü bulundu

05.12.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde iş arkadaşını ziyaret etmek için sosyal tesise giden Şenpazar Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Yıldız, ölü bulundu.

Olay, Şenpazar ilçesi Milli Parklar Kızılcasu Sosyal Tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş arkadaşını ziyaret etmek için tesise giden Şenpazar Belediyesi MHP Meclis Üyesi Erkan Yıldız, tesis çalışanları tarafından baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldız’ın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği değerlendirilen Şenpazar Belediye Meclis Üyesi Erkan Yıldız’ın cenazesi, işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

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