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Arpaçay’da ev karantinasından kaçan bir kişi polise yakalandı

KARS HABERLERİ  | 17.07.2020 15:52 | Son Güncelleme

Arpaçay’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün ev karantinasında kalması gereken bir kişi Kars’a gelirken polis ekiplerine yakalandı.Edinilen bilgilere göre; Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla korona virüs şüphesiyle bir ev geçtiğimiz gün karantinaya alındı.

Arpaçay’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün ev karantinasında kalması gereken bir kişi Kars’a gelirken polis ekiplerine yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla korona virüs şüphesiyle bir ev geçtiğimiz gün karantinaya alındı. 14 gün evde kalması gereken vatandaş, Kars merkeze gelmek isterken polis ekipleri tarafından Otogar bölgesinde yapılan uygulamada yakalandı.
Gözaltına alınan vatandaş, bölgeye çağırılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs ambulansla tekrar evine götürüldü.
Polis ekipleri ise ev karantinasını ihlal ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlatarak şahsa 3 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

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