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Arpaçay’da kenevir ele geçirildi

KARS HABERLERİ  | 25.06.2020 13:11 | Son Güncelleme

Arpaçay’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 bin 940 kök kenevir ele geçirildi.Kars’ın Arpaçay İlçesinde İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari, titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda Arpaçay İlçesi Bardaklı Köyü mevkiinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen bir şahsın evinin bahçesinde 3 bin 848 kök kenevir bitkisi, aynı köyde ikamet eden 2 farklı şahsın bahçesinde ise 92 kök kenevir bitkisi olmak üzere toplam 3 bin 940 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Olayla ilgili olarak 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Arpaçay’da kenevir ele geçirildi

Arpaçay’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 bin 940 kök kenevir ele geçirildi.
Kars’ın Arpaçay İlçesinde İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari, titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda Arpaçay İlçesi Bardaklı Köyü mevkiinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen bir şahsın evinin bahçesinde 3 bin 848 kök kenevir bitkisi, aynı köyde ikamet eden 2 farklı şahsın bahçesinde ise 92 kök kenevir bitkisi olmak üzere toplam 3 bin 940 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Göz altına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.
Öte yandan ele geçirilen kenevir bitkisi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yakılarak imha edildi.

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