SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Arsenal'da ayrılık! Neredeyse tüm takım gidiyor...

Arsenal'da ayrılık! Neredeyse tüm takım gidiyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.06.2024 16:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 22 futbolcuyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Arsenal'da ayrılık! Neredeyse tüm takım gidiyor...

Kulüpten yapılan açıklamada, Amario Cozier-Duberry, Karl Hein ve Reuell Walters'ın da sözleşmesinin sona erdiği ancak bu futbolcularla görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Kulübün teşekkür ettiği futbolcular arasında Türk takımlarıyla adı anılan Mohamed Elneny ve Cedric Soares de yer alıyor.

Londra ekibinin kadrosunda düşünmediği futbolcular şunlar:

Mauro Bandeira, Omari Benjamin, Luis Brown, Catalin Cirjan, Noah Cooper, Sabrina D'Angelo, Henry Davies, Ovie Ejeheri, Mohamed Elneny, Taylor Foran, Hubert Graczyk, James Hillson, Henry Jeffcott, Tyreece John-Jules, Alex Kirk, James Lannin-Sweet, Kaylan Marckese, Vivianne Miedema, Arthur Okonkwo, Kamarni Ryan, Cedric Soares,
Kido Taylor-Hart.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Phil Foden, EURO 2024 için umutlu!Phil Foden, EURO 2024 için umutlu!
EURO 2024'ün resmi şarkısı belli olduEURO 2024'ün resmi şarkısı belli oldu
''20 yıldır hocayım böylesini daha önce görmedim''''20 yıldır hocayım böylesini daha önce görmedim''
Anahtar Kelimeler:
arsenal
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkutan rapor! İBB tarama test sonuçlarını paylaştı: Kendi ağırlığını bile taşıyamayacak bina sayısı 1556

İstanbul'da korkutan rapor! İBB tarama test sonuçlarını paylaştı: Kendi ağırlığını bile taşıyamayacak bina sayısı 1556

Mourinho'dan Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt!

Mourinho'dan Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt!

Maç sırasında ekranda gözüktü! Taciz mesajları sonrası hesabını gizledi

Maç sırasında ekranda gözüktü! Taciz mesajları sonrası hesabını gizledi

Herkesi şaşırtan olay! Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon

Herkesi şaşırtan olay! Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon

Mertens'in ev almaya parası yetmedi!

Mertens'in ev almaya parası yetmedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.