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Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!

İTALYA HABERLERİ  | 16.10.2018 14:11 | Son Güncelleme

Roma'da gösterdiği müthiş performansla Alman devi Bayern Münih'i peşine takan Cengiz Ünder'e bir takım daha talip oldu. İngiliz ekibi Arsenal'ın Cengiz Ünder için teklif ettiği 30 milyon Sterlin'lik teklif, Roma yönetimi tarafından çok az bulunarak reddedildi.

Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Bayern Münih'ten sonra bir Avrupa devinin daha teklif yaptığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal, Cengiz Ünder için Roma'ya 30 milyon Sterlin'lik bir teklif sundu. İtalyan kulübü ise Cengiz Ünder kalibresindeki bir oyuncu için 30 milyon Sterlin'in çok az olduğunu öne sürerek bu teklifi reddetti.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Arsenal'in milli futbolcumuz için ikinci bir teklif yapmaya hazırladığı haberin detayları arasında. Geçtiğimiz sezon yapılan Aubameyang ve Lacazette transferleri sonrasında hücum hattının en ucunu oldukça güçlendiren Arsenal'de kanat rotasyonunda nitelik eksiliği yaşanmakta...

22 senelik Arsene Wenger döneminden sonra takımın başına geçen Unai Emery'nin ise Cengiz Ünder'i çok beğendiği ve ısrarla kadroya katılması gerektiğini yönetime belirttiği ifade ediliyor.

BAYERN MÜNİH İLE ANILIYORDU
Cengiz Ünder'in adı geçtiğimiz hafta Alman devi Bayern Münih ile anılmıştı. Bayern'in bu transfer için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da iddia edilen bilgiler arasıdaydı.

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Cengiz Ünder geçtiğimiz aylarda Avrupa'da oldukça tanınan menajer Fali Ramadani ile anlaşma sağlamıştı. Bu arada kayıtlara göre Ramadani, Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic, Fenerbahçe'de oynayan Ozan Tufan ile Bursaspor'a yeni transfer olan Okan Kocuk'un da temsilciliğini üstleniyor. (Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder roma arsenal bayern münih

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Euro Dolar deyilde neden Sterlin ? İste ülke dedigin böyle olur sterlin dünyada kendi kullanıyor ama herkese bu para birimi ile teklifte bulunuyor parası hep deyerli kalsın diye
Cengiz ünder Umarız para ve şöhret bozmaz Arda Turan gibi
Cengiz 60M € altına gitmemeli.
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