Arsenal'i 2-1 yenen Barcelona, Gamper Kupası'nı kazandı

Takım adına kısa bir konuşma yapan Lionel Messi, lig şampiyonluğunu kazandıkları geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden yarı finalde elenmelerine ve Kral Kupası finalinde Valencia'ya yenilmelerine atıfta bulunarak, "Geçen sezondan sonra bir şeyler söylemek zor. Ama hiçbir şeyden pişman değilim. Söylediklerimi yine söylerim." dedi.

Atletico Madrid'den 120 milyon avro karşılığında transfer edilen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, takım kaptanı Lionel Messi ile birlikte Barcelonalı taraftarlardan en fazla alkış alan isim oldu.

Nou Camp Stadı'nda 98 bin 812 kişinin izlediği maçı 2-1 kazanan Barcelona, kupanın da sahibi oldu.

Teknik kadroya ve futbolculara güvendiğini vurgulayan Messi, "Hep birlikte tüm kupalar için mücadele edeceğimizden şüphem yok. Geçen sezon biraz acı sona erdi. Ama kazandığımız lig şampiyonluğunun da hakkını vermek gerekir. Yapılanlar çok önemli. Hepimiz inanıyoruz, kulüp tüm kupaları istiyor ve bu sezon da farklı olmayacak. Heyecanımız yenilendi ve arzuluyuz." şeklinde konuştu.

Arjantin Milli Takımı ile Amerika Kupası'nda mücadele eden ve iki gün öne takıma dahil olan Messi, Arsenal karşılaşmasında yedek kulübesinde oturdu.

