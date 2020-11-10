Arsenal'ın maskotu Gunnersaurus geri döndü

Londra ekibinin işten çıkardığı 27 yıllık maskotu Gunnersaurus, sosyal medya hesabından Emirates Stadı'na geri döndüğüne yönelik paylaşımda bulundu.
Arsenal'ın ekim ayındaki kararına başta Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil olmak üzere çok sayıda taraftar ve ünlü isim tepki göstermişti.
Mesut Özil, kulüpte olduğu sürece Gunnersaurus'u canlandıran ve işten çıkarılmasına çok üzüldüğü Jerry Quy'un tüm maaşını ödemeyi teklif etmişti.
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