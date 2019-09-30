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Ve Mesut Özil kararı verildi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.09.2019 18:06 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Mesut Özil hakkındaki transfer iddialarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak Ada basını, Türk asıllı Alman futbolcunun geleceğiyle ilgili çok konuşulacak bir iddiaya yer verdi.

Ve Mesut Özil kararı verildi!

Arsenal, bu sezon sadece 2 maçta toplam 142 dakika süre alan Mesut Özil'i ocak ayında gönderme kararı aldı.

MESUT ÖZİL KARİYERİNİN İLK MAÇINI ANLATTI

The Daily Mirror'da yer alan haberde; Unai Emery'nin as takım planları içerisinde yer almassa da yıllık brüt 20.45 milyon euro ücret alan Mesut Özil'n, maaşının bir kısmının karşılanarak gönderilmesi gündeme geldi. Ocak ayında Mesut Özil, Manchester United'ın Alexis Sanchez'i Inter'e gönderirken yaptığı gibi, kiralık olarak gönderilecek.

ÖNCELİKLİ PLAN KİRALIK GÖNDERMEK

Yaz transfer döneminde bonservisiyle gönderilmek istenmesine rağmen 30 yaşındaki Mesut Özil'in hiç talibi olmaması nedeniyle böyle bir formül üzerinde durulduğu kaydedildi. 2 yıl daha kontratı olan Mesut Özil'in oynamadan böyle bir maaşı alacağına, en azından başka bir kulüpte maaşının bir kısmının karşılanarak gönderilmesi öncelikli plan haline getirildi.

2020 YAZINDA TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Arsenal, 6 aylık kiralık olarak göndermek istediği Mesut Özil'in durumunu 2020 yazında tekrar değerlendirecek.

2013 transfer döneminde 47 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'den Arsenal'e transfer olan 30 yaşındaki ofansif orta saha, Kuzey Londra kulübünün formasıyla çıktığı 233 maçta 43 gol atıp 74 asist yapı.

(Sporx)

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