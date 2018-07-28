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Arsenal, Mesut Özil'i kaptan yaptı! Hakem sarı kartını imzalattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.07.2018 17:11 | Son Güncelleme

Arsenal'den Mesut Özil'e kaptanlık jesti! Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kaldığı için milli takımı bıraktığını açıklayan Mesut Özil, Arsenal- PSG maçında takım kaptanı olarak sahaya çıktı ve bir gol attı.

Arsenal, Mesut Özil'i kaptan yaptı! Hakem sarı kartını imzalattı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Paris Saint-Germain'le hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinde fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepkiler gören ve sonrasında ırkçı saldırılara maruz kaldığı için Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e kaptanlık jesti geldi.

HAKEM MESUT ÖZİL'E KARTINI İMZALATTI
Arsenal-PSG maçına kaptan olarak çıkan Mesut Özil, 13. dakikada rakip fileleri sarsarak skoru 1-0'a getiren golü attı. Mesut Özil'e Singapurlu taraftarlar da sevgi gösterisinde bulunurken, maç öncesinde ise hakem Mesut Özil'e sarı kartını imzalattı.

Mesut Özil sarı kart

PSG'de kalede yeni transfer Gianluigi Buffon vardı. 40 yaşındaki eldiven 73 dakika sahada kalarak kalesinde 3 gol birden gördü. Paris temsilcisi yedek ağırlıklı bir kadroyla sahada yer alırken Arsenal aslarını kullandı.

İngilizler'in gollerini Mesut Özil'in dışında Lacazette (2), Rob Holding ve Edward Nketiah kaydetti. PSG'nin tek sayısı 60. dakikada Christopher Nkunku'nun penaltısından geldi.


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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil arsenal psg

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