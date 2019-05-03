Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde finale göz kırptı

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında İngiliz ekibi Arsenal, Emirates Stadyumu’nda İspanyol takımı Valencia’yı konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan Valencia, 11. dakikada Diakhaby’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole cevap vermekte gecikmedi. 18. dakikada Aubameyang’ın pasında topla buluşan Lacazette, şık bir vuruşla skoru 1-1’e getirdi. 25. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lacazette, İngiliz ekibini 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, son sesi 90. dakikada Aubameyang söyledi. Sahadan 3-1 galip ayrılan Arsenal, rövanş için büyük avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mayıs’ta İspanya’da oynanacak.
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