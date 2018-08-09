Arsenal Vida'yı transfer etmek için gerekli bütçeyi oluşturamıyor!

Beşiktaş’ın geçtiğimiz yıl devre arasında Dynamo Kiev’den bedelsiz olarak transfer ettiği Domagaj Vida, 2018 Dünya Kupası sonrası pek çok takımın transfer listesine girdi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre Arsenal, Hırvat futbolcu Vida için kaynak üretme sıkıntısı yaşıyor. Siyah-beyazlı yönetim, 20 milyon Euro ve Vida’nın performsına göre 5 milyon Euro’luk bir bonus talep ediyor. İngiliz temsilcisi, Vida'nın transferi için Danny Welbeck veya David Ospina’yı takasta kullanmak isterken, Beşiktaşlı yöneticiler ise takasa sıcak bakmıyor.

Transferde son saatler

İngiltere Premier Lig’de transfer dönemi bugün TSİ 19.00’da sona erecekken Arsenal, transferi bitirmek için kaynak bulmaya çalışıyor. Kadrosunda bulunan Lucas Perez’i bugün West Ham’a 4 milyon 500 bin Euro’ya satan ada temsilcisi, saat 19.00’a kadar kaynak üretemezse Vida’yı transfer edemeyecek.

(İHA)

