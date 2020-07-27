Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Tuzlaspor ile yarın akşam oynanacakları TFF 2. Lig Play-Off final maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Arslan, “Şimdi tüm sezon verilen emeğin karşılığını alma zamanı” dedi.

Bütün takımların çok büyük emek sarf ettiğini söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, “İki takım finale kaldı. Önem derecesi çok yüksek ve çok önemli bir maç olacak, hem bizim açımızdan hem de rakibimiz açısından. Bu maçı, bir senenin karşılığını alma maçı olarak değerlendirmek lazım. Yoksa yeniden başlama maçı olarak bakmak lazım. Bu elbette üstümüzde stres oluşturuyor ama kalitemize ve oyuncu grubumun hem oyunculuğuna, hem de karakteristik özelliklerine de güveniyoruz. Şampiyonluk için sahada olacağız. Kazanmak istiyoruz, Manisa’ya şampiyon olarak dönmek istiyoruz. Sıcaklarda ve nemli havalarda şimdiye kadar gösterilen çok büyük özveri var. Şimdi tekrar ortaya karakter koyma zamanı. Camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Kolay olmadığını da biliyoruz. Karşımızda ciddiye almamız gereken, önemli oyuncuları olan, saygı duyabileceğimiz bir takım var. Ama kazanan biz olup mutlu bir şekilde Manisa’ya dönmek istiyoruz. Pandemiden dolayı bu sezon çok ilginç bir sezon oldu. Allah’ın izniyle iyi mücadele edeceğimize inanıyorum. Geçmiş maçlarda gösterdiğimiz o karakterli oyunun inşallah üstüne biraz daha koyarak, galip gelen taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.

