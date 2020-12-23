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Arsuz’da uyuşturucu operasyonu

HATAY HABERLERİ  | 23.12.2020 12:22 | Son Güncelleme

Hatay’ın Arsuz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde M.B.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde M.B. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, 4 parça halinde daralı ağırlığı 244 gram gelen esrar maddesi, 35 adet yeşil reçeteye tabi Neurontin adlı sentetik tablet, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili M.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

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