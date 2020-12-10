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Artantaş: “Azerbaycan’ın gurur günü kutlu olsun”

IĞDIR HABERLERİ  | 10.12.2020 16:18 | Son Güncelleme

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, “Azerbaycan’da yapılan Karabağ zafer günü kutlaması bizleri gururlandırmıştır.

Artantaş: “Azerbaycan’ın gurur günü kutlu olsun”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, “Azerbaycan’da yapılan Karabağ zafer günü kutlaması bizleri gururlandırmıştır. Bize bu gururu yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve kahraman Azerbaycan ordusuna teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Karabağ’ın Ermenilerden temizlenmesinin büyük bir zafer olduğunu vurgulayan Artantaş, “Bugün Azerbaycan’da tarihi günler yaşanıyor. Bu tarihi günleri yaşatan Azerbaycan devletine minnettarız. Bu zaferde Azerbaycan ve Türkiye’nin kardeşliği büyük rol oynamıştır. Artık Türkler olarak başımız dik olarak her yerde Karabağ zaferini kutlayacağız” şeklinde konuştu.
Ermenileri akıllı davranmaya çağıran Artantaş, “Ermeniler artık diasporanın etkisinden kurtularak komşularıyla iyi ilişkiler kurmalıdır. Ekonomik olarak rahat yaşamak istiyorlarsa Azerbaycan ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmalı işgalci tutumlarından sözde soykırım yalanlarından vaaz geçmelidirler. Bu bir şanstır bunu iyi değerlendirmelidirler” ifadelerini kullandı.

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