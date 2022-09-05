Arter'in çevrim içi rehberli turları bu ay başlıyor

İSTANBUL (AA) - Arter'in güncel sergileri etrafında şekillenen çevrim içi rehberli turları, bu ay yeniden sanatseverlerle buluşuyor.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, turlarda Arter'in sergi rehberleri, farklı temalar etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini katılımcılar beğenisine sunuluyor.
Ücretsiz olarak, 12 ve 26 Eylül saat 19.00'da sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilecek turlara katılmak için "turlar@arter.org.tr" adresinden kayıt yaptırılabilir.
Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen turlarda, Arter'in sergi rehberleri her etkinlikte farklı bir tema etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini katılımcılarla paylaşıyor ve yoruma açıyor.
Arter'in fiziksel ortamda düzenlenen turları ise pazartesi hariç her gün, 13.00 ve 15.00 saatlerinde devam ediyor. Her cumartesi saat 12.00'de İngilizce rehberli turlar da gerçekleştiriliyor.
Arter'in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye "www.arter.org.tr" adresinden erişilebilir.
Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, salı-pazar günleri 11.00-19.00, perşembe günleri ise 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
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