Arteta'nın son durumunu eşi açıkladı

Koronavirüse yakalanan Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın son durumu ile ilgili eşi Lorena Bernal Instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Lorena Bernal İngilizce ve İspanyolca olarak yayınladığı videoda eşi Mikel'in moralinin yerinde olduğunu ve durumunun da iyiye gittiğini söyleyerek, "Endişelenecek bir durumu yok. Moralli olması sevindirici. Bazen ateşi çıkabiliyor ve baş ağrısı yaşayabiliyor. Ancak zinde bir şekilde kontrollerini devam ettiriyor. Mesaj atan ve desteklerini gösteren herkese minnettarız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün etkilerinin doğal bir süreç olduğunu ve insanoğlunun yavaş yavaş hastalığa bağışıklık kazanacağına inandığını söyleyen Bernal, virüsten korunmak için yapılacaklara dikkat çekti.

Mikel Arteta'da koronavirüs olduğu anlaşılmasının ardından Premier Lig maçları durdurulmuş ve bir süre ara verileceği açıklanmıştı.

(SPORX)

