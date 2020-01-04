YURTHABER
  4. Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun’da başladı

Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun’da başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 04.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası" Samsun’da başladı.İlkadım Buz Sporları Salonu’nda düzenlenen şampiyonada 5 kategoride 13 kulüpten toplam 61 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası" Samsun’da başladı.
İlkadım Buz Sporları Salonu’nda düzenlenen şampiyonada 5 kategoride 13 kulüpten toplam 61 sporcu kıyasıya mücadele etti. 2 gün sürecek turnuvanın ilk gününde basic novice ve intermediate novice kategorisinde sporcular yarıştı. Basic novice kadınlarda birinci Selin Akbulut, ikinci Selin Uğural, üçüncü Azra Ulus olurken, erkeklerde birinciliği Mehmet Cenkay, ikinciliği Ege İlter, üçüncülüğü Ege Alacan elde etti. Intermediate novice kategorisinde ise kadınlarda birinci Defne Günce Kılıç, ikinci Meriç Şahin Olanlar, üçüncü Defne Çetin olurken, erkeklerde birinci Efe Ergin Dinçer, ikinci Ali Efe Güneş, üçüncü Serdar Eski oldu.
Dereceye giren sporcular ödüllerini düzenlenen madalya töreni ile Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Recep Ali Er ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’nun elinden aldı. Şampiyona yarın yapılacak advanced novice, junior ve senior kategorisi karşılaşmalarının ardından sona erecek.
Turnuva hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Samsunumuz adına güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yapmak bizlere onur vermekte. Türkiye şampiyonası, Buz Pateni Federasyonu’nun en önemli müsabakalarından bir tanesi ve şu an buna Samsun ev sahipliği yapıyor. Sporcularımız ve antrenörlerine biz başarılar diliyoruz. Buz pateni konusunda öğrencilerimizden yoğun bir talep var. Bu şampiyonada Türkiye’nin en iyileri burada müsabaka yapıyor ve Samsunluların da burada onları görmekten mutlu olacaklarını düşünüyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Bafra’da kubar esrar ele geçirildiBafra’da kubar esrar ele geçirildi
3 yılda 5 ton geri dönüşüm yapıldı3 yılda 5 ton geri dönüşüm yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Dağaşan, “Nazilli hak ettiğini alamıyor”

Dağaşan, “Nazilli hak ettiğini alamıyor”

174 öğrenciye bot

174 öğrenciye bot

Samsun Namaz Vakitleri 4 Ocak Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:54
Öğle
12:44
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:51

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Cumartesi

Fulya Eczanesi
Ilkadim
Mutlu Eczanesi
Ilkadim
Yenidoğan Eczanesi
Ilkadim
Mimar Sinan Eczanesi
Atakum
Gümrükçüoğlu Eczanesi
Kurupelit
Cankor Eczanesi
Derecik
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsunpor’un yeni transferi İbrahim Halil Çolak’tan açıklama

Samsunpor’un yeni transferi İbrahim Halil Çolak’tan açıklama

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Vali Kaymak: "Ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşacaktır"

Vali Kaymak: "Ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşacaktır"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.