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  4. Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 04.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

Turnuvaya 5 kategoride 13 kulüpten 61 sporcu katılıyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

İlkadım Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 5 kategoride 13 kulüpten 61 sporcu katılıyor.

İlk gün yarışları sonunda "basic novice" kategorisinde kadınlarda İlgi Zeynep Agdük birinci, Selin Akbulut ikinci, Dile Ecrin Aygün üçüncü; erkeklerde ise Ege Alacan birinci, Berkant Algül ikinci, Ege İlter de üçüncü oldu.

"Intermediate novice" kategorisinde kadınlarda Sena Lidya Bayraktaroğlu birinci, Doğa Becerik ikinci, Defne Çetin üçüncü; erkeklerde de Efe Ergün Dinçer birinci, Serdar Eski ikinci, Ali Efe Güneş üçüncü sırada yer aldı.

"Junior" kategorisinde kızlarda Tuana Arslan birinciliği, Güzide Irmak Bayır ikinciliği, Selin Bayraktaroğlu üçüncülüğü; erkeklerde Başar Oktar birinciliği, Alp Töre Ovalıoğlu ikinciliği, Alp Eren Özkan da üçüncülüğü elde etti.

"Senior" kategorisinde kadınlarda İlayda Bayar birinci, Özlem Dizmen ikinci, Sinem Kuyucu üçüncü; erkeklerde ise Burak Demirboğa birinci oldu.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları, Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Recep Ali Er ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından verildi.

Organizasyon yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

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Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun Türkiye Buz Pateni Federasyonu

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