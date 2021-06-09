Artistik Cimnastik Genç Kadınlar ve Büyükler Milli Takım kampları Bolu'da yapılacak

Artistik Cimnastik Genç Kadınlar ve Büyükler Milli Takım kampları, Bolu'da düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre,10-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek kamp, genç kadınlar ve büyükler kategorilerinde yapılacak.

Teknik Kurul Başkanı Mergül Güler Yılmaz'ın gözetimindeki teknik ekip ve sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Teknik ekip: Nesli Sarıberberoğlu Dal, Genadii Khorpiakov, Cem Volkan Yavaş, Ayşen Katrancı, Fernando Guerrero, Munise Tuna,

Genç kadınlar: Derin Tanrıyaşükür, Busenaz Ekşi, Beyza Özen, Zeynep Kurtuluş, Bengisu Yıldız, Atiye Berra Karademir, Zeren Gürses, Ecemnur Sarıkaya, Melike Çimen, Sevgi Seda Kayışoğlu, Hilal Mutluoğlu

Büyükler: Cem Kendirci, Dilara Yurtdaş, Ceren Biner, Doğa Özgöçmez, İlayda Şahin, Kardelen Payraz, Yaren Turan, Bilge Tarhan



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