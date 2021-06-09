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Artistik Cimnastik Genç Kadınlar ve Büyükler Milli Takım kampları Bolu'da yapılacak

09.06.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artistik Cimnastik Genç Kadınlar ve Büyükler Milli Takım kampları Bolu'da yapılacak

Artistik Cimnastik Genç Kadınlar ve Büyükler Milli Takım kampları, Bolu'da düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre,10-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek kamp, genç kadınlar ve büyükler kategorilerinde yapılacak.

Teknik Kurul Başkanı Mergül Güler Yılmaz'ın gözetimindeki teknik ekip ve sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Teknik ekip: Nesli Sarıberberoğlu Dal, Genadii Khorpiakov, Cem Volkan Yavaş, Ayşen Katrancı, Fernando Guerrero, Munise Tuna,

Genç kadınlar: Derin Tanrıyaşükür, Busenaz Ekşi, Beyza Özen, Zeynep Kurtuluş, Bengisu Yıldız, Atiye Berra Karademir, Zeren Gürses, Ecemnur Sarıkaya, Melike Çimen, Sevgi Seda Kayışoğlu, Hilal Mutluoğlu

Büyükler: Cem Kendirci, Dilara Yurtdaş, Ceren Biner, Doğa Özgöçmez, İlayda Şahin, Kardelen Payraz, Yaren Turan, Bilge Tarhan

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