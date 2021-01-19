Artuklu esnafından kapalı pazar yeri talebi

Mardin’in Artuklu ilçesinde haftanın belirli günlerinde tezgahlarını açan esnaf, özellikle yağışlı havalarda sıkıntı çektiklerini belirterek yetkililerden kendilerine kapalı pazar yeri yapılması talebinde bulundu.

Mardin’de pazar esnafı, soğuk ve yağışlı havalarda açık alanda çalışmaktan şikayetçi. Pazarcılar, tezgahlarını açtıkları bölgede tuvaletlerin olmadığını, yağmur yağdığı zaman da ıslandıklarını söyledi. Pazar esnafı Lokman Çokan, "Bizler burada yağmur da olsa kar da olsa çatı olarak branda kullanıyoruz fakat bunlar hiçbir işe yaramıyor. Yağan yağmurun hepsi üzerimize ya da vatandaşların üzerine damlıyor. Bizler burada sabah saat 06.00’dan akşam 19.00’a kadar sırılsıklam oluyoruz" dedi.

Haftanın belirli günlerinde pazarlarda tezgah açtıklarını ifade eden Çokan, "Her açtığımız tezgah için para veriyoruz. Fakat gelin görün ki halimiz perişan. Kendi paramızla rezil oluyoruz, karşılığında hiçbir şey alamıyoruz. Düşünün lavabo ihtiyacımızı gidermek için bile bir yer yok. Buradan camiye kadar gitmemiz gerekiyor. Fakat tezgahta tek olduğumuzdan tezgahımızı bırakıp da lavaboya bile gidemiyoruz" diye konuştu.

