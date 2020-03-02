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Artvin Valisi Doruk, Sarp Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı alınan tedbirleri inceledi

ARTVİN HABERLERİ  | 02.03.2020 16:47 | Son Güncelleme

Artvin Valisi Doruk, Sarp Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı alınan tedbirleri inceledi

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için alınan önlemleri yerinde inceledi.

Sarp Sınır Kapısı'na 200 metre uzaklıkta, Kemalpaşa ilçesi sahiline kurulu sahra hastanesini gezen Vali Doruk, daha sonra sınır kapısındaki termal kamera sistemini ve alınan diğer tedbirleri yerinde gözlemledi.

İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın ve diğer ilgililerden bilgi alan Vali Doruk, Türkiye ve Artvin'in dünyanın pek çok ülkesinde ölümlere yol açan koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldığını söyledi.

Yolcu geçişlerinin yapıldığı yerlerde sağlık kontrol noktaları oluşturularak yolcuların, termal kameralarla tarandığını belirten Vali Doruk, Sağlık Bakanlığının talimatıyla olası vakalara karşı 100 yataklı sahra hastanesi kurduklarını ifade etti.

Doruk, 4 çadırdan oluşan hastanenin 60 yatak kapasitesiyle hizmete hazır olduğunu ifade ederek ihtiyaç halinde bu sayının hızla 100'e çıkarılacağını kaydetti.

Sahra hastanesinin "7/24" esasına dayalı hizmet vereceğini anlatan Vali Doruk, "Şüpheli bir durumda hasta ilk olarak burada sağlık kontrollerinden geçirilerek izole edilecek. Bunlar tamamen tedbir amaçlı çalışmalar." dedi.

İncelemelere, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı ve bazı kurum müdürleri katıldı.

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