Artvin'de annesiz kalan 7 köpek yavrusu koruma altına alındı

Yavruların annelerinin ölümünden sonra besinsiz kaldıkları için gerekenden biraz zayıf olduklarını belirten Coşkun, "Özel bir besleme gerçekleştiriyoruz. Ne gerekiyorsa yapıyoruz. Veteriner hekimimiz de yakından takip ediyor. Kısa sürede güçleneceklelerdir inşallah." dedi.

Köy sakinlerinden Osman Altun, Artvin Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ile iletişime geçerek yavru köpeklerin koruma altına alınmasını istedi.

Akpınar köyünde doğum yapan bir köpeğin kısa bir süre sonra ölmesi üzerine 7 yavrusu ortada kaldı.

Coşkun, sokak hayvanlarının hayatlarını sürdürebilmesi adına vatandaşların duyarlılığının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Belediye Başkanımız Demirhan Elçin sokak hayvanları konusunda çok duyarlı. Sokak hayvanları ile ilgili yaşanan olumsuz durumlarda vatandaşlarımız bizimle iletişime geçerse gerekeni yaparız." diye konuştu.

Coşkun, yavru köpekleri, arzu eden hayvanseverlere sahiplendirebileceklerini de sözlerine ekledi.

