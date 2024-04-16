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Artvin'de ayılar kayak merkezindeki 7 yapıya zarar verdi

AA AA
16.04.2024 15:55
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Artvin'de yiyecek arayan ayılar, kayak tesisindeki yapıların kapı ve pencerelerini kırıp eşyalara zarar verdi.

Merkeze 18 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan ve mevsim dolayısıyla kapalı olan İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Atabarı Kayak Merkezi'ne gelen ayılar, 7 yapının kapı ve pencerelerini kırdı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Evi, 112 Acil Sağlık, AFAD, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile JAK ve 2 işletmeye ait ahşap ve prefabrik yapılarda yiyecek arayan ayılar, eşyalara da zarar verdi.

Yapılarda, hasar tespitinin adından tadilata başlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Atabarı Kayak Merkezimizin idari ve personel binalarında, yaban hayvanı saldırısı nedeniyle maddi hasar oluşmuştur. Konu ile ilgili Jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince incelemelerde bulunularak gerekli tespitler yapılmış olup, can güvenliğini tehdit edecek herhangi bir unsura rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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