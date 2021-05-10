Artvin'deki Hatila Vadisi Milli Parkı zararlı böceklerden temizlenecek

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ), Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü ve çevreci sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları görüşmeler sonrası mekanik, biyolojik ve biyoteknik yöntemlerle böceğin yayılışını durdurarak zarar görmüş alanları temizlemek için çalışmalara başladıklarını belirten Özkaya, "Bu böceğe müdahale etmezsek zarar görmüş alanlar binli hektarların üzerine çıkacak ve ladin ormanlarımız büyük bir risk altında olacaktır. Bizim ağaç kesmek gibi bir niyetimiz yok. Tek niyetimiz bu böceği durdurmak ve zararlarını asgariye indirmek." dedi.

Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, AA muhabirine, bölgede geçen yıl yaptıkları çalışmalar sonucu, yaklaşık 17 bin hektar alana sahip Hatila Vadisi Milli Parkı'ndaki ladin ormanlarında sekiz dişli kabuk böceğine bağlı kurumanın 700 hektar alana yayıldığını tespit ettiklerini söyledi.

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin merkez ilçe sınırlarındaki Hatila Vadisi Milli Parkı'nda, ladin ormanlarına zarar veren sekiz dişli kabuk böceği mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyle yok edilecek.

Özkaya, mekanik mücadele kapsamında böcekli ağaçların kesilip alandan çıkarılacağını ve götürüldüğü yerde kabuklarının soyularak böceklerin imha edileceğini anlatarak, biyolojik mücadele kapsamında da zararlı böceği yiyen yırtıcı böcek ürettiklerini, bunları bölgede zarar görmüş alanlara bırakarak doğal yöntemle sekiz dişli kabuk böceğini yok etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Zararlı böcekle mücadelede kullanacakları bir diğer yöntemin ise biyoteknik yöntem olduğunu aktaran Özkaya, "Koku yayan, 'Feromon' adı verilen tuzaklarımızı zararlı böceklerin olduğu alana yerleştireceğiz. Böcekler bu tuzaklara düşecek. Biz de belli aralıklarla tuzaklarda birikmiş böcekleri imha edip mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Özkaya, sekiz dişli kabuk böceğiyle mücadelede, doğaya ve diğer canlılara zarar verecek herhangi bir kimyasalın kullanılmayacağına dikkati çekti.

- "Böcekli ağaçların bölgeden çıkartılması doğru bir yaklaşımdır"

AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu ise Hatila Vadisi'nin kentin en önemli ekolojik değerlerinden biri olduğuna işaret etti.