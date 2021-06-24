Artvinli Asım dede 42 yıldır ahşaba şekil veriyor

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Asım Dişli, 42 yıl önce sanatsal bir uğraş olarak başladığı ağaç işlemeciliğiyle hem huzur buluyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi kendine öğrendiği zanaatı 42 yıldır atölyesinde yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren demir, ahşap işlemeciliği gibi zanaatlara ilgisinin olduğunu aktaran Dişli, eğitimini ortaokul yıllarında yarıda bırakıp, 1955 yılında gittiği Zonguldak'ta farklı meslek dallarında çalıştığını dile getirdi.

Ailesinin baskısı üzerine Hopa'ya geri gelerek 1962'de işçi olarak girdi çay fabrikasından 1979'da emekli olduktan sonra ahşap işlemeciliğine yoğunlaştığını ve kendine bir atölye kurduğunu anlatan Dişli, "Emekli olunca, boş zamanlarımı değerlendirmek için kendi imkanlarımla evimin altında, çalışabileceğim bir yer açtım. Zanaata çok meraklıyım. Her türlü zanaata ilgim var ama ahşap işçiliğini de çok seviyorum.” dedi.

Aklına gelen her şeyi ahşaptan yapabildiğini anlatan Dişli, şunları söyledi:

"Maket ev, serender, değirmen, tabure, beşik, dümen gibi aklıma ne gelirse yapıyorum. Herhangi bir sınırlamam yok. 42 yıldır da hiç bırakmadan devam ediyorum. Ömrümün sonuna kadar da devam edeceğim. Ben bu işi sevk için hobi olarak yapıyorum. Yaptıklarım çevremdeki insanlarca çok beğeniliyor. İsteyenlere de cüzi ücretlerle satıyorum. Böylelikle de kazandığım parayla ihtiyaçlarımı gideriyorum. Bazen müşterilerimin özel siparişi oluyor onları da elimden geldiğince yapıyorum."

Prensip sahibi bir insan olduğunu belirten Dişli, "Atölyemi her gün sabah 07.30'da açarım ve saat 12.00'ye kadar çalışırım. 12'den sonra çıkar yemeğimi yer namazımı kılar, bağ bahçe işlerim varsa onları yaparım. Yoksa da atölyeme dönerek çalışamaya devam ederim" dedi.

Yarım asra yakın süredir ahşap işlemeciliğiyle uğraştığını anlatan Dişli, sürekli kendini geliştirme çabası içinde olduğunu söyledi.

Bir ustasının olmadığını, mesleği kendi kendine öğrendiğini dile getiren Dişli, "Ben kendi kendime mesleği geliştirmeye çalışıyorum. Yapıyorum bozuyorum, netice arzu ettiğim yere ulaşıncaya kadar uğraşıyorum. Ahşap işlemeciliğini severek yapıyorum, hem manen hem de madden tatmin oluyorum. Huzura kavuşuyorum. Eğer çalışmasam, bir uğraşım olmazsa huzurum bozuluyor. Çalışınca kendimi çok dinç ve sağlıklı hissediyorum. 84 yaşındayım, çalışmak kadar güzel bir şey yok. Çalışınca huzur buluyorum. Sağlığım el verdiği müddetçe bu işi mezara kadar yapacağım." diye konuştu.

