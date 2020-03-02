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Arzum Operasyonlar Direktörü Ünal, The Stevie Awards 2020'de jüri başkanı oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.03.2020 11:29 | Son Güncelleme

Arzum Operasyonlar Direktörü Ünal, The Stevie Awards 2020'de jüri başkanı oldu

İSTANBUL (AA) - Arzum İcra Kurulu Üyesi ve Operasyonlar Direktörü Arif Emre Ünal, Las Vegas'ta düzenlenen The Stevie Awards for Sales & Customer Service 2020'nin jüri başkanlığını üstlendi.

Arzum'un açıklamasına göre, Caesars Palace'de gerçekleştirilen etkinlikte, tüm kategorideki finalistler 150'den fazla profesyonel tarafından puanlandı ve ödüllerine kavuştu.

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Arzum İcra Kurulu Üyesi ve Operasyonlar Direktörü Ünal, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan The Stevie Awards'ta geçen yıl satış sonrası hizmetler yapısıyla "Müşteri Hizmetleri Başarısı" kategorisinde altın ödülün sahibi olduklarını anımsattı.

Bu yıl ise etkinliğin jüri başkanlığını üstlendiklerini kaydeden Ünal, "Böylesi prestijli bir yarışmada dünyanın birçok farklı ülkesinde yapılan projeleri değerlendirmek ve en iyi örnekleri seçerek ödüllendirmek bizler için gurur verici. Şirket stratejimizin önemli hedeflerinden birisi olan müşteri memnuniyetini ve hizmet seviyemizi en üst seviyeye çekmek için dünyayı yakından takip ederek daha fazla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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