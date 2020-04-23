Asamoah'tan Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Serie A ekiplerinden İnter, geçen sezon transfer edilen 34 yaşındaki sol bek Ashley Young'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Bu hamleyle birlikte Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kwadwo Asamoah da tamamen gözden çıkartılmış oldu.
İtalyan basını, İnter'in Asamoah için gelecek teklifleri kabul etmeye hazır olduğunu yazdı. Hasan Ali Kaldırım'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini makul şartlar ile uzatarak alternatif bir oyuncu yaratmak isteyen Fenerbahçe Yönetiminin şartlar oluşursa Asamoah'ı almak istediği biliniyor.
(AKŞAM)
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