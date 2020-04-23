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Asamoah'tan Fenerbahçe'ye müjdeli haber

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.04.2020 10:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen Ganalı yıldız için İtalya'dan bir müjdeli haber daha geldi.

Serie A ekiplerinden İnter, geçen sezon transfer edilen 34 yaşındaki sol bek Ashley Young'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Bu hamleyle birlikte Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kwadwo Asamoah da tamamen gözden çıkartılmış oldu.

İtalyan basını, İnter'in Asamoah için gelecek teklifleri kabul etmeye hazır olduğunu yazdı. Hasan Ali Kaldırım'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini makul şartlar ile uzatarak alternatif bir oyuncu yaratmak isteyen Fenerbahçe Yönetiminin şartlar oluşursa Asamoah'ı almak istediği biliniyor.

(AKŞAM)


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Fenerbahçe İtalya asamoah inter serie a

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