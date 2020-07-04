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Aşçılar Derneği’nde Kadın Kolları ARGE Kurulu kuruldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.07.2020 10:23 | Son Güncelleme

Eskişehir Aşçılar Derneği tarafından Covit 19’dan sonra normalleşme dönemini ve sektörün içinde bulunduğu durumu değerlendirmek için Kadın Kolları ARGE Kurulu kuruldu.Kurul üyelerinin katılımı ile istişare toplantısı düzenlenirken, Dernek Başkanı Kemal Kaya, "Toplantıda sektörün içerisinde çalışan Turizm ve hizmet personellerinin hizmet kalitesini arttırmak iş gücü ve alın terleri ile çalışmış oldukları müesseselerin kaliteli ve sağlıklı hijyenik bir hizmet üretme anlayışını yerleştirmek için neler yapılması gerektiği konularını detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Aşçılar Derneği’nde Kadın Kolları ARGE Kurulu kuruldu

Eskişehir Aşçılar Derneği tarafından Covit 19’dan sonra normalleşme dönemini ve sektörün içinde bulunduğu durumu değerlendirmek için Kadın Kolları ARGE Kurulu kuruldu.
Kurul üyelerinin katılımı ile istişare toplantısı düzenlenirken, Dernek Başkanı Kemal Kaya, "Toplantıda sektörün içerisinde çalışan Turizm ve hizmet personellerinin hizmet kalitesini arttırmak iş gücü ve alın terleri ile çalışmış oldukları müesseselerin kaliteli ve sağlıklı hijyenik bir hizmet üretme anlayışını yerleştirmek için neler yapılması gerektiği konularını detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Her zaman olduğu gibi müesseselerde uygulanan hijyen kurallarını harfiyen yerine getirerek sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesi için tüm meslektaşlar olarak azami gayreti ve özeni göstererek çalışmalarına devam ediyor" dedi.

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