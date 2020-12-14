ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası üretim için gün sayıyor

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın 17 Aralık'ta üretime geçeceği bildirildi.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Sanayi Odasında (KSO) düzenlediği basın toplantısında, "ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş'nin özverili çalışmaları ve gerek masada gerekse de sahada birçok yüreğin bir takım çalışması içerisindeki emeği ile stratejik bir yatırımı ülkemize ve şehrimize kazandırıyoruz." dedi.

Türkiye ekonomisinin sahip olduğu potansiyelin hayata geçirilmesi için itici güçlerin başında üretimin geldiğine değinen Altunyaldız, "Dünya olağanüstü bir dönemin içinden geçerken ülke olarak bir taraftan kayıplarımızı telafi ediyoruz, bir taraftan da mevcut üretim gücüne ve yatırımlarına yenilerini ekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin göreve geldiği 2002'den bu yana sanayi üretiminin her yıl ortalama yüzde 5,9 arttığını vurgulayan Altunyaldız, organize sanayi bölgesi olmayan il kalmadığını, organize sanayi bölgesi sayısının 325'e çıktığını söyledi.

Altunyaldız, 2002'de sanayi üretiminin ekonomik karşılığının 72 milyar lira olduğunu belirterek, "2019'da sanayiden elde ettiğimiz geliri 12 kat artışla 954 milyar liraya çıkardık. 2002 yılında imalat sanayimizin ihracatı 33 milyar dolarken, 2019'da bu değeri 172 milyar dolara çıkardık. Ülkemiz teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke konumuna erişiyor. Göreve geldiğimizde ağırlıklı olarak düşük teknolojili ürünleri içeren imalat sanayiimiz artık orta-yüksek teknoloji düzeyine dönüşmüş durumda. Söz konusu dönemde orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayimizdeki payını yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükselttik." bilgisini paylaştı.