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ASİMDER’den Başkan Bayrak’a teşekkür ziyareti

IĞDIR HABERLERİ  | 29.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Çorum Bayındır Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Bayrak’ı makamında ziyaret etti.Sendikaların kurulma amaçlarının üyelerin özlük haklarını ve haklarında yapılan haksız eylemler karşısında savunmak ve kazanımlar hal etmek olduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Şahsım hakkında usulsüz bir şekilde açılmış olan soruşturmanın Çorum Valiliği İl İdare Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun haklı karar alınmasında sendikamız ve İl başkanımız olarak şahsınıza göstermiş olduğunuz ilgi ve çabalardan dolayı hem şahsım hem de yönetim kurul başkanlığını yürüttüğüm ASİMDER Genel Merkezi adına teşekkür ederim.

ASİMDER’den Başkan Bayrak’a teşekkür ziyareti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Çorum Bayındır Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Bayrak’ı makamında ziyaret etti.
Sendikaların kurulma amaçlarının üyelerin özlük haklarını ve haklarında yapılan haksız eylemler karşısında savunmak ve kazanımlar hal etmek olduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Şahsım hakkında usulsüz bir şekilde açılmış olan soruşturmanın Çorum Valiliği İl İdare Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun haklı karar alınmasında sendikamız ve İl başkanımız olarak şahsınıza göstermiş olduğunuz ilgi ve çabalardan dolayı hem şahsım hem de yönetim kurul başkanlığını yürüttüğüm ASİMDER Genel Merkezi adına teşekkür ederim. Ayrıca Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne tayinimin yapıldığı günden beri şahsıma göstermiş oldukları yakınlık ve ilgiden dolayı iş arkadaşlarıma ve idarecilere de teşekkür ederim” dedi.
Çorum Bayındır Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Bayrak ise, “Sendikamız her zaman üyelerimizin uğradığı haksızlıklar karşısında hep savunmuş ve hak kaybı olmasına izin vermemiştir. ASİMDER gibi ulusal arenada Ermeni Diasporasının karşısında ülkemizin milli politikasını savunması da bizleri gururlandırmaktadır. Size yapılan haksızlık sendikamıza ve bizlere yapılmış sayarız. Bir haksızlığın daha düzeltilmesi bizleri sevindirmiştir. Bu yanlışın düzelmesinde Çorum Valisi, Vali Yardımcısı ve İl Disiplin Kurul Üyelerimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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