Aşk 101 2. yeni sezonu ne zaman başlayacak? Netflix'ten fragman bekleniyor

1998’de geçen ve günümüze ulaşan Aşk 101, okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak için plan yapan asi ruhlu gençlerin hikâyesini anlatıyor. İlk sezonunda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Aşk 101’in 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Netflix'de yayınlanan Türk dizisi Aşk 101'in 2'nci sezon çekimleri bitti. Kısa bir zaman evvel dizi ekibinde patlak veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle çekimlerine ara verilen Aşk 101’de şimdi gözler yeni sezon tarihine çevrildi. 1990'lı yıllarda bir arkadaş grubunun hikayesini anlatan Aşk 101'in yeni sezon tarihine ilişkin açıklama yapılmadı.
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Tuba Ünsal ve Bade İşçil’in yer aldığı Aşk 101’in, yönetmenliğini de Ahmet Katıksız ile Deniz Yorulmazer üstleniyor.
Aşk 101’in başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım 2. sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.
Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.
Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konusunda tereddüt yaşamaya devam eder.
Aşk 101 1. sezon 4. bölüm: Işık, Eda'yı hayallerinin peşinden koşmaya teşvik eder. Grup, Tuncay'ı sınar ve onun Burcu'yu hak etmediğini fark eder.
Aşk 101 1. sezon 5. bölüm: Osman, Tuncay'ı karanlık bir işe çeker. Ancak bu ortaklık beklenmedik şekilde sonuçlanır. Işık ise Burcu ve Kemal'in birlikte çalışması için bir bahane bulur.
Aşk 101 1. sezon 6. bölüm: Eda, Işık ve Burcu aştan konuşur. Yetiişkin Işık, doğum gününü arkadaş grubuyla birlikte Boğaz'da kutladıkları akşamı anımsar.
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