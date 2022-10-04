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Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi Ankara'da başladı

04.10.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Sektörün yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmıştır, halihazırda yürüyen savunma projelerinin hacmi 2022 yılı itibarıyla 60 milyar doları geçmiştir" - SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay: - "Otonom sistemlerin lojistik görevlerde daha aktif rol alması, üretim teknolojilerinde yapay zeka desteği ile iyileştirmeler, yakıt tüketimlerinde verimlilik ve siber kabiliyetler bugün olduğundan daha fazla öne çıkacak"

Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen 2'nci Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi başkentte başladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Hilton Garden Inn Ankara Gimat'ta düzenlenen zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, savunmanın, askeri, politik, jeostratejik, sosyokültürel, jeopolitik, tarihi, teknolojik, ekonomik unsurlarının tamamını bünyesinde barındırdığını söyledi.

Yapılan analizlerin, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke grubunda savunma harcamalarının, diğer alanlar üzerindeki yatırımları pozitif etkilediğini gösterdiğini belirten Özdebir, savunma harcamalarının alternatif alanlara pozitif dışsallıklar sağladığının tespit edildiğini vurguladı.

Özdebir, savunma sanayisinin, 2002'de 1,3 milyar dolar seviyesinde olan ciro hacminin 2021'de 10 milyar dolar düzeyini aştığına işaret ederek, "Her yıl 1,6 milyar dolarlık AR-GE harcaması gerçekleştiren sektör, 248 milyon dolar ihracat kapasitesinden 3,2 milyar doları geçen ihracat hacmine ulaşmıştır. Sektörün yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmıştır. Savunma sanayimiz 800'e yakın projeyi yürütmeyi başarıyla devam ettirmektedir. Halihazırda yürüyen savunma projelerinin hacmi 2022 yılı itibarıyla 60 milyar doları geçmiştir." dedi.

- Ankara, savunma sanayisi ihracatında ilk sırada

Küresel savunma harcamalarının 2021'de rekor artışla 2,1 trilyon dolara ulaştığına dikkati çeken Özdebir, şöyle konuştu:

"ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Rusya yani 5 ülke, küresel askeri harcamaların yüzde 62'sini gerçekleştirmektedir. Türkiye 15,5 milyar dolarlık askeri harcamayla dünyada 18'inci sırada yer almaktadır. Son 10 yılda ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak üzere yaptığı çalışmalara bağlı olarak harcamalarındaki artış oranı, reel bazda yüzde 63'tür."

Özdebir, savunma sanayisinin önemini gösteren rakamların başında ihracat birim fiyatlarının geldiğini ifade ederek, savunma sanayisi ihracatının birim fiyatının 70 dolar olduğu bilgisini verdi.

Ankara'nın savunma ve havacılık sanayisi açısından önemli bir kent olduğunu vurgulayan Özdebir, savunma ve havacılık ürünleri ihracatında başkentin ilk sırada yer aldığını dile getirdi.

- "Siber kabiliyetler bugün olduğundan daha fazla öne çıkacak"

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay da askeri lojistiğin her alanında, ham maddeden cepheye kadar uzanan yolculuğunun her aşamasında, geliştirmeler yapılması gerekeceğini belirterek, "Bunun için gerektiğinde yeni teknolojiler kullanılacak, gerektiğinde ise kaynaklar çeşitlendirilecek. Otonom sistemlerin lojistik görevlerde daha aktif rol alması, üretim teknolojilerinde yapay zeka desteği ile iyileştirmeler, yakıt tüketimlerinde verimlilik ve siber kabiliyetler bugün olduğundan daha fazla öne çıkacak. Ülke ve sanayi olarak, değişen bu konjonktürde kendimizi doğru şekilde konumlandırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ASO'nun düzenlediği ve iki gün sürecek 2'nci Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'nde, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın lojistik analizi, savaş koşullarında insansız araçların önemi, lojistiğin uzay boyutu, savunma sanayisinde entegre ürün destek yönetimi ve Afrika'da Türk savunma sanayini bekleyen fırsatlara ilişkin oturum ve sunumlar gerçekleştirilecek.

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