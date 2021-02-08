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ASKİ Aydın’da altyapı çalışmalarına devam ediyor

08.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın altyapısını kalıcı hizmetlerle yenileyen ASKİ, yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarında hız kesmiyor.Çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla Aydın’ın altyapısına dev yatırımlar yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) suyun her damlası için özenle çalışıyor.Planlı, hızlı ve etkin projelerle vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına Efeler, Köşk, Didim, Nazilli, İncirliova ve Buharkent ilçelerinde devam ediyor.“Çalışmalar aralıksız sürüyor”İçme suyu hatlarını yenileyen ve aynı zamanda yeni hatlar oluşturan ASKİ ekipleri; Nazilli’nin Yeşilyurt ve Yeni mahallelerinde ana hat yenilemesi çalışması gerçekleştirirken, Köşk’ün Kızılcaköy Armutalan ve Gökkiriş mahallelerinde içme suyu isale hattı, Efeler’in Baltaköy ve İncirliova’nın Erbeyli Mahallerinde ise içme suyu şebeke hattı yapımını sürdürüyor.ASKİ ekipleri ayrıca Buharkent’in Gelenbe mahallesinde içme suyu kaynak çalışması, Köşk’ün Sarıçam mahallesi ve Didim Akbük’te ise yağmur suyu hattı yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.“Kanalizasyon hat ağı büyüyor”İçme suyu ve yağmur suyu hat yapım çalışmaları ile birlikte kentin kanalizasyon ağı da ASKİ yatırımlar ile birlikte büyüyor.

Aydın’ın altyapısını kalıcı hizmetlerle yenileyen ASKİ, yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarında hız kesmiyor.
Çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla Aydın’ın altyapısına dev yatırımlar yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) suyun her damlası için özenle çalışıyor.
Planlı, hızlı ve etkin projelerle vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına Efeler, Köşk, Didim, Nazilli, İncirliova ve Buharkent ilçelerinde devam ediyor.
“Çalışmalar aralıksız sürüyor”
İçme suyu hatlarını yenileyen ve aynı zamanda yeni hatlar oluşturan ASKİ ekipleri; Nazilli’nin Yeşilyurt ve Yeni mahallelerinde ana hat yenilemesi çalışması gerçekleştirirken, Köşk’ün Kızılcaköy Armutalan ve Gökkiriş mahallelerinde içme suyu isale hattı, Efeler’in Baltaköy ve İncirliova’nın Erbeyli Mahallerinde ise içme suyu şebeke hattı yapımını sürdürüyor.
ASKİ ekipleri ayrıca Buharkent’in Gelenbe mahallesinde içme suyu kaynak çalışması, Köşk’ün Sarıçam mahallesi ve Didim Akbük’te ise yağmur suyu hattı yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
“Kanalizasyon hat ağı büyüyor”
İçme suyu ve yağmur suyu hat yapım çalışmaları ile birlikte kentin kanalizasyon ağı da ASKİ yatırımlar ile birlikte büyüyor. Bu kapsamda Didim’in Hisar mahallesi ve Efeler’in Umurlu mahallesinde kanalizasyon hattı yapım ve yenileme çalışmaları sürdürülüyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin kalıcı hizmet sunan, hızlı ve etkin çalışmalardan memnun olan vatandaşlar, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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