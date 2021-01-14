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ASKİ Kızılcahamam’da yaşanan basınç problemini çözdü

14.01.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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ASKİ, Kızılcahamam Şehir Merkezi içme suyu hatlarında 13 yıldır yaşanan basınç problemini çözüme kavuşturdu.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ASKİ Kızılcahamam Bölge Müdürü Hasbi Çelik, “6360 sayılı Büyükşehir Kanunu yürürlüğe girmeden önce İller Bankası tarafından yapımına başlanılmış, 2008 yılında faaliyete girmiş olan Kızılcahamam Şehir Merkezi içme suyu hatlarında 13 yıldır süre gelen basınç problemlerini giderebilmek amacı ile teknik ekiplerimizce Yenice Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Cumhuriyet Meydanı yanı)üzerinde bulunan hatlarda yapılan çalışmalar neticesinde abonelerimizin su basıncı sorunları çözüme kavuşturulmuştur" dedi.Çelik, ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda aynı bölge üzerinde yapımına devam edilmekte olan TOKİ konutları inşaat sahasında ilerleyen zamanlarda yaşanabilecek sorunların da önüne geçileceğini belirtti.ASKİ Kızılcahamam Bölge Müdürü Çelik, bazı abonelerde basınç artışı nedeninden kaynaklı herhangi bir sorun ile karşılaşmamaları için teknik ekiplerin saha çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

ASKİ, Kızılcahamam Şehir Merkezi içme suyu hatlarında 13 yıldır yaşanan basınç problemini çözüme kavuşturdu.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ASKİ Kızılcahamam Bölge Müdürü Hasbi Çelik, “6360 sayılı Büyükşehir Kanunu yürürlüğe girmeden önce İller Bankası tarafından yapımına başlanılmış, 2008 yılında faaliyete girmiş olan Kızılcahamam Şehir Merkezi içme suyu hatlarında 13 yıldır süre gelen basınç problemlerini giderebilmek amacı ile teknik ekiplerimizce Yenice Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Cumhuriyet Meydanı yanı)üzerinde bulunan hatlarda yapılan çalışmalar neticesinde abonelerimizin su basıncı sorunları çözüme kavuşturulmuştur" dedi.
Çelik, ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda aynı bölge üzerinde yapımına devam edilmekte olan TOKİ konutları inşaat sahasında ilerleyen zamanlarda yaşanabilecek sorunların da önüne geçileceğini belirtti.
ASKİ Kızılcahamam Bölge Müdürü Çelik, bazı abonelerde basınç artışı nedeninden kaynaklı herhangi bir sorun ile karşılaşmamaları için teknik ekiplerin saha çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

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