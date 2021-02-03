Askıda su faturası kampanyası ile 1 milyonluk fatura ödendi

Ekonomik sıkıntıların iyice kendini hissettirdiği şu günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Askıda Su Faturası” kampanyasıyla vatandaşların yaklaşık 1 milyon liralık faturası ödendi. Aydınlıların dayanışmasıyla zor durumdaki binlerce ailenin ödenemeyen faturaları ödenmiş oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yardımlaşmak isteyen vatandaşlar arasında köprü kurduğu "Askıda Su Faturası” uygulaması ilk günden bu yana büyük bir ilgi görerek binlerce vatandaşın yardımlaşmasını sağladı. Dayanışma ve yardımlaşmayı büyütmek için başlatılan uygulamayla yaklaşık 9 bin fatura ödendi. Alan elin veren eli görmediği uygulamayla yaklaşık 1 milyon liralık bir yardım yapıldı ve vatandaşların verdiği büyük destekle binlerce ailenin derdine derman olundu.

Başkan Çerçioğlu: “Yardımseverlere teşekkür ediyorum”

Yardımlaşma ağına destek veren herkese teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kampanyanın devam ettiğini ve isteyen vatandaşların bu yardımlaşmaya destek verebileceğini söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Dayanışma ruhu toplumumuzun genlerinde var. Bu dayanışma ruhuyla şimdiye kadar binlerce ailemizin faturası ödendi ve bu sayı her geçen gün artıyor. Bu zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer alan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Yardım yapmak isteyen hayırseverleri zor durumdaki vatandaşlarımıza destek olmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.



