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ASKOM ile Hasta Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu Toplantısı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.02.2020 10:19 | Son Güncelleme

2020 Yılı İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) ile Hasta Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimince Çorlu Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda, İl Sağlık Müdürü Uzm.

ASKOM ile Hasta Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu Toplantısı

2020 Yılı İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) ile Hasta Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimince Çorlu Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir’in başkanlığında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aykut Demirkıran, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı ve ASKOM Sorumlularının katılımı ile 112 acil sağlık hizmetlerinin sorunları ve çözüm önerilerinin görüşülmesi amacıyla ASKOM ile Hasta Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu Toplantısı düzenlendi.
Toplantıda Tekirdağ’daki Acil Sağlık Hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri paylaşıldı. Toplantıda Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumunun daha kaliteli ve etkin yürütülmesi adına kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar alındı.

ASKOM ile Hasta Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu Toplantısı

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Corlu
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