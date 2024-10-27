Aslı Enver bahçesinden paylaştı beğeni butonu çöktü! "Doğal güzellik"

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Aslı Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirdi.

40 yaşındaki oyuncu son olarak kahve içerken çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı.

Aslı Enver'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncunun paylaşımına "Çok güzelsiniz Aslı hanım", "Güzelliğin ve asaletin hep kalıcı", "Doğal güzelliğine hayran olduğum güzel insan" ve "Sizi izlemeyi çok özledik" gibi yorumlar yapıldı.