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ASO Başkanı Özdebir: “15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız”

ANKARA HABERLERİ  | 14.07.2020 09:21 | Son Güncelleme

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

ASO Başkanı Özdebir: “15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Özdebir’in mesajı şöyle:
“15 Temmuz 2016 tarihinde içeriden ve dışarıdan bazı hainlerin, ülkenin meşru hükümetini yıkmaya yönelik girişimini etkisiz hale getiren Türk halkının kahramanlığı, her 15 Temmuz’da ilelebet hatırlanacaktır. Türk halkı, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmediğini ve etmeyeceğini göstererek, bütün dünyaya örnek olmuştur. Türk Milleti demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu girişimi gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacaktır.
Biz Ankara Sanayi Odası olarak 15 Temmuz’da milletimizin, demokrasimizin ve seçilmişlerimizin yanında olduk. Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra, iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz. Bu hain girişimi unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşadığımız coğrafyada devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, uyanık olacağız ve çok çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyoruz.”

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Balgat
Besakule Metropol Eczanesi
Cankaya
Demetevler Eczanesi
Yenimahalle
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Mamak
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