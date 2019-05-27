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Aston Villa, Premier Lig'e geri döndü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.05.2019 19:27 | Son Güncelleme

İngiltere Championship play-off finalinde Derby County'yi 2-1 yenen Aston Villa, Premier Lig'e yükseldi.

Aston Villa, Premier Lig'e geri döndü

Norwich City ve Sheffield United'dan sonra İngiltere Premier Lig'e çıkan son kulüp, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılan maçla belli oldu.

Aston Villa, El Ghazi'nin 44 ve McGinn'in 59. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrılıp, 3 yıl aranın ardından İngiltere Premier Lig'e döndü.

Teknik direktörlüğünü Frank Lampard'ın yaptığı Derby County'nin golünü ise 81. dakikada Waghorn attı.


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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa İngiltere Premier Lig

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