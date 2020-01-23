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Asuman Figen Tümer’in katılımıyla söyleşi düzenlendi

SAKARYA HABERLERİ  | 23.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ödüllü hikayeci Asuman Figen Tümer’in katılımıyla söyleyişi düzenlendi.Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, ödüllü hikayeci Asuman Figen Tümer’in katılımlarıyla Adapazarı Belediyesi Meclis Salonunda “Gökkuşağı Tarlası” isimli söyleyişi gerçekleştirildi.

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ödüllü hikayeci Asuman Figen Tümer’in katılımıyla söyleyişi düzenlendi.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, ödüllü hikayeci Asuman Figen Tümer’in katılımlarıyla Adapazarı Belediyesi Meclis Salonunda “Gökkuşağı Tarlası” isimli söyleyişi gerçekleştirildi. Söyleyişiyi Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Emekliler Derneği Sakarya Şube Başkanı Sinan Turan, Adapazarlılar Grubu üyeleri, Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeleri ile çok sayıda davetli dinledi.

Özlediğim şehir Adapazarı
Çocukluk ve gençlik yıllarını Adapazarı’nda geçirdiğini ifade eden Yazar Tümer, “Bugün gerçekten benim için çok heyecanlı bir gün, çünkü ben Adapazarı’nda doğmuş, 60’ lı ve 70’ li yıllarını, çocukluk ve gençliğimi bu şehirde yaşamış bir yazar olarak, farklı kültürlerin kaynaştığı, belki de dünyada böylesine muhteşem bir mozaiğin olmadığı bir şehre tanıklık etmiş ve bu onun getirdiği hoşgörüyle güzellikle ve yine o inanılmaz sevgi dolu ortamda yetişmenin verdiği ayrıcalığı tatmış olmanın sevincini yaşıyorum. Dünyanın pek çok yerinde işim gereği bulunduğumda hep aradığım ve özlediğim şehir Adapazarı, bu nedenle çok mutluyum şehrimde” şeklinde konuştu.

Kültürümüzle var olmak
Adapazarı Belediyesi’nin adına böyle bir etkinlik düzenlemesinin büyük bir onur verdiğini dile getiren Tümer, “Değerli Başkan Işıksu, şöyle bir cümle kuruyor, diyor ki ‘Bir kentin pek çok eksiklikleri olabilir onlar maddi imkanlarla giderilebilir ve mutlaka şehir görkemli görünüşe kavuşabilir ama bir şehrin kültürü, sanatı, edebiyatı olmazsa o şehir eksik kalır ve bu nedenle ben kültür adına adımlar atmak istiyorum ve asıl amacım Adapazarı’nın kültürünün ve değerlerini tekrar anımsatmak ve bu güzel mozaiği tekrar renkli bir biçimde yaşatmak.’ Başkanımızın bu cümleleri beni çok etkiledi. Kültürümüzle var olmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz” diye konuştu.

Ayarı bozuk çay evi
İlk öykü kitabı olan “Ayarı Bozuk Çay Evi”ni nasıl yazdığını anlatan Yazar Tümer, “Ayarı Bozuk Çay Evi’ni Amerika Birleşik Devletlerinde olduğum bir sabah, doğduğum şehrin Çaltıcak Köyünde küçük bir kahveyi anımsayarak yazdım. Oradaki insanları, onların artık hiç bulunmayan sıcacık özelliklerini dostluklarını ve çok naif, son derece içten hesapsız, kitapsız o öyküyle başlayıp yüzlerce öykü oldu sonra bu öyküler ödüllerle buluştu, bana çok büyük motivasyon verdi ve arkadan romanlar geldi, kitaplar geldi, bu bir yazar için gerçekten katkılar sağlıyor. Birçok şeyi daha yazmak daha çok başarmak istiyorsunuz” dedi.

Kendi kültürümüzle var olup biz olacağız
Edebiyata olan sevgisinin nasıl başladığını anlatan Asuman Figen Tümer, “Bu şehrin sinemaları vardı eskiden, biz o sinemalardan çıkınca seyrettiğimiz filmlerin romanlarını alır karşılaştırırdık işte edebiyat sevgisi böyle başladı.” dedi. Bu coğrafyanın çok önemli sanatçılar yetiştirdiğini ifade eden Tümer, “Adapazarı Faik Baysalları yetiştiriyor, Sait Faik gibi dünya çapında ismi olan önemli yazarları yetiştiriyor. Bu coğrafya sıradan bir coğrafya değil, bu nedenle onlarla bütünleşmeye başlıyorsunuz, işte o yolculukta ben kendimi Sait Faik ile çok bütünleştirdim. Evet, öykücüyüm ve Sait Faik gibi bir yazardan da etkilendiğim için de çok mutluyum. Emperyal düzenin dünyadaki bütün kültürleri tek tipleştirmeye çalıştığı bu dönemde, işte edebiyatçılara ve sanatçılara düşen görev, biz kendi kültürümüzle var olacağız ve kendi kültürü ile kendi özü ile özgün diliyle ulusça tavrımızı koyarak biziz diyeceğiz” diye konuştu.

Adapazarı Belediyesi Başkanı Mutlu Işıksu, söyleyişinin sonunda Yazar Asuman Figen Tümer’e teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti. Daha sonra Yazar Tümer, kitaplarını imzaladı.

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