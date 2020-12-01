YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

HATAY HABERLERİ  | 01.12.2020 21:13 | Son Güncelleme

Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 10. haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor, 11. haftada Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Antakya Atatürk Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular top kapma, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Antrenmanı kulüp yöneticileri de takip etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Hatay Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
12:29
İkindi
15:06
Akşam
17:28
Yatsı
18:47

Hatay Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Bayramoglu Eczanesi
Antakya
Bildiren Eczanesi
Antakya
Hatay Gökçe Eczanesi
Antakya
İpek Gündüz Eczanesi
Antakya
Akatan Eczanesi
Iskenderun
Çarem Eczanesi
Iskenderun
Denizciler Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.