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Atakum’da aralıksız denetim

SAMSUN HABERLERİ  | 12.08.2020 15:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı koordinasyonu ile ülke genelinde yapılan ‘Covid-19 Tedbirleri Denetimleri’ kapsamında ilçedeki saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Atakum Belediyesi, beş günde 334 işyerini denetledi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonu ile ülke genelinde yapılan ‘Covid-19 Tedbirleri Denetimleri’ kapsamında ilçedeki saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Atakum Belediyesi, beş günde 334 işyerini denetledi. Semt pazarları ve farklı alanlarda hizmet veren iş yerlerine yönelik denetimlerde kontrollü sosyal hayat dönemine uyuma yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgenin ardından ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganı ile Türkiye genelinde başlatılan denetimler aralıksız sürüyor. Samsun’da sorumluluk bölgesindeki semt pazarları ve farklı hizmet kollarındaki iş yerlerini mercek altına alan Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sosyal hayat döneminin temel prensiplerine uyum koşullarını kontrol ediyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin de katılımıyla 6 Ağustos’ta Atakent bölgesinden başlatılan denetimler, ilçenin dört bir yanında mahalle mahalle, cadde cadde devam ediyor. Atakum Zabıtası, pandemi denetimlerinin ilk beş gününde ilçe genelindeki 334 noktada kapsamlı kontrollerde bulundu. Başkan Deveci’nin Atakent Semt Pazarı ve Atakent Çarşısı’nda katıldığı ilk denetim çalışmasının ardından Atakum Belediye Başkan Vekili Ümit Bektaş, Mimarsinan Semt Pazarı’nda denetimde bulundu. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın da Denizevleri Semt Pazarı ile birlikte bölgedeki iş yerlerinde yapılan denetimlere eşlik etti.

Amaç esnaf ve yurttaşı bilinçlendirme
Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde 65 kuaför ve güzellik merkezi, 2 alışveriş merkezi, 7 semt pazarı, 69 kahvehane, 6 hamam-sauna, 145 lokanta, restoran, kafe ve 40 konaklama tesisinde denetimde bulundu. Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi doğrultusunda hazırlanan formları kullanan ekipler, denetimlerini sürdürecek. ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ adı verilen denetimler; işletme sahipleri, hizmet sağlayıcılar ve yurttaşları korona virüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirler konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Denetimlerde yurttaşların kalabalıklar halinde bir araya geldikleri yerlerde temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca kontroller sırasında esnaf ve yurttaşları bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık veriliyor.

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