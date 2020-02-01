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Atakum’da hizmete engel yok

SAMSUN HABERLERİ  | 01.02.2020 15:47 | Son Güncelleme

Atakum Belediye Başkanı Av.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Biz belediye olarak toplumun her kesimine hizmet üretmeliyiz. Yapacağımız çalışmalarla dezavantajlı gruplara yönelik farkındalığı canlı tutacağız" dedi.
Atakum Belediyesi personeline işitme engelli vatandaşlara daha verimli hizmet vermek adına işaret dili eğitimi verildi. İşaret Dili Eğitmeni ve Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Tugay Kurtgözlü tarafından verilen 4 haftalık eğitim sonrasında sertifika töreni düzenlendi.
Törende verilen eğitimi anlatan Tugay Kurtgözlü, "Amacımız kamu kurumlarında günlük işlerini çözmek isteyen işitme engelli bireylerin iletişimini sağlamaktı. Belediyemizde bu konuda gönüllü birçok çalışan arkadaşımızın olması bizi çok sevindirdi. Böylece iletişimin kalitesi de arttı. İlk etap olarak 15 kişi başarıyla kursu tamamladı. Yine 15 kişilik başka bir sınıfla da derslerimize hemen başlayacağız. Hedefimiz bu yıl içerisinde belediye personelimizin yüzde 70’ine Türk işaret dilini öğretmek" diye konuştu.
Belediyenin engellilere yönelik birçok çalışması olduğunu ve bu çalışmaların da artarak devam edeceğini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise, "Türkiye zor bir süreçten geçiyor ancak dezavantajlı grupları ihmal etmememiz lazım. Biz belediye olarak bu konuda çalışmalar yaparak farkındalığı canlı tutmamız gerekir. İşaret dili eğitimleri bizim için çok önemliydi. Artık belediyemizin hemen girişinde bulunan çözüm merkezimiz başta olmak üzere birçok farklı biriminde personelimiz işaret dilini biliyor. Biz, toplumun her kesimine hizmet verdiğimizi unutamayız. Bunun için de öğrenmemiz, geliştirmemiz gereken konuları mutlaka araştırmalıyız. Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübümüz, Duyum Kafe’de gönüllü olan herkese işaret dili eğitimi veriyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin de bu kurslara rağbet göstermesi bizim için önemli. Diğer yandan, engellilerin daha mutlu yaşayacağı Atakum için projeler üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Törene Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, Başkan Danışmanı Muzaffer Yıldız, Özel Kalem Müdürü Okan Saral, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Alptekin ve belediye çalışanları katıldı.

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