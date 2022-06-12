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  4. Ataşehir Kaymakamlığından trafik kazasında ölen Selahattin Çelik'le ilgili açıklama:

Ataşehir Kaymakamlığından trafik kazasında ölen Selahattin Çelik'le ilgili açıklama:

12.06.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir sosyal medya hesabından yapılan 'Bilgi almak için polis merkezine giden anne ve avukatlarının içeriye alınmadığı' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" - "(İçişleri Bakanı Soylu) Sayın Bakanımız yaptıkları telefon görüşmesinde acılı anneye olaydan duydukları üzüntüyü belirterek taziyelerini bildirmişlerdir"

İSTANBUL (AA) - Ataşehir Kaymakamlığı, trafik kazasında hayatını kaybeden Selahattin Çelik'in annesi ve avukatının bilgi almak için gittiği polis merkezinde içeriye alınmadığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki elim bir trafik kazası sonucu Çelik'in hayatını kaybettiği, acılı annesinin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "müşteki" sıfatıyla polis merkezi amirliğine davet edildiği, burada yapılan işlemlerin ardından evine ulaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş tarafından evinde ziyaret edilen anneye taziye sunulduğu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi sağlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakanımız yaptıkları telefon görüşmesinde acılı anneye olaydan duydukları üzüntüyü belirterek taziyelerini bildirmişlerdir. Bir sosyal medya hesabından yapılan 'Bilgi almak için polis merkezine giden anne ve avukatlarının içeriye alınmadığı' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Olaydan duyduğumuz üzüntüyü belirtiyor, hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

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