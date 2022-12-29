YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ataşehir’de gece kulübünde müşterinin öldürülmesine ilişkin 18 yıl hapis talebi

Ataşehir’de gece kulübünde müşterinin öldürülmesine ilişkin 18 yıl hapis talebi

29.12.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada müşteriyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan gece kulübünün ortağı Emre Yılmaz hakkında, “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ataşehir’de 5 Haziran 2022 tarihinde bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada müşteri Murat Dinler’i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan gece kulübünün ortağı Emre Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü saat 04.40 sıralarında Murat Dinler’in arkadaşı ile birlikte şüpheli Emre Yılmaz’ın ortağı olduğu gece kulübüne geldiği, daha öncesinde bu kulübün koruma işletmesini Murat Dinler’in yaptığı, Dinler’in kulübe girdiği sırada kulüp kapısının açılmamasından dolayı arbede yaşandığı anlatıldı. Dinler’in ‘bize nasıl kapıyı açmazsınız, siz bizi tanımıyor musunuz?’ diyerek küfretmeye başladığı, belinden silah çıkartarak havaya doğru iki el ateş ettiği belirtildi.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde olan Murat Dinler’in mekan sahibi Nizamettin Özlü’nün üzerine doğru yürüyerek yakasından tuttuğu ve kafasına silah dayadığı, aralarında arbede yaşandığının anlatıldığı iddianamede, bu sırada silahla gelen Emre Yılmaz’ın Murat Dinler’in bel altına ateş ettiği, Dinler’in ise arkasını dönerek Emre Yılmaz’a ateş ettiği kaydedildi. Emre Yılmaz’ın yere düşen Murat Dinler’e ateş etmeye devam ettiği ve olay sonuncunda Dinler’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

“AMACIM OLAYLARI YATIŞTIRMAKTI”

Şüpheli Emre Yılmaz ifadesinde, mekanı yaklaşık 1 ay önce devraldıklarını, birinin silahla mekana girmeye çalıştığını, amacının tamamen olayları yatıştırmak olduğunu, Murat Dinler’in Nizamettin Özlü’yü öldüreceğini düşündüğünden silahını çıkartarak ateş ettiğini söyledi. Murat’ın kendisinin kalbine doğru ateş ettiğini ancak koluna geldiğini, Murat’ın ateş etmeye devam ettiğini, kendisinin müdahale etmemesi halinde Murat’ın Nizamettin’i öldüreceğini beyan etti.

18 YIL KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, tutuklu şüpheli Emre Yılmaz’ın, “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar E-5’te polisin dur ihtarına uymayan 4 hırsız, ortalığı savaş alanına çevirdiAvcılar E-5’te polisin dur ihtarına uymayan 4 hırsız, ortalığı savaş alanına çevirdi
Kızıltepe’de çift sıra park çilesi bitmiyorKızıltepe’de çift sıra park çilesi bitmiyor
Gübre ve yem fiyatlarının sabitlenmesi Aksaraylı üreticileri sevindirdiGübre ve yem fiyatlarının sabitlenmesi Aksaraylı üreticileri sevindirdi
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Aralık Perşembe

İmsak
06:49
Sabah
08:21
Öğle
13:11
İkindi
15:30
Akşam
17:50
Yatsı
19:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.