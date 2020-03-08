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Ataşehir’de Kadınlar Günü’nde “Kadın hikayeleri” Sergisi açıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.03.2020 22:13 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kadın Hikâyeleri” adlı resim sergisinin açılışı Cemal Süreya Etkinlik Merkezi Sergi Salonu’nda yapıldı.Ev hanımlarını sanatla buluşturan ve kadınların yoğun emekleriyle ortaya çıkan çalışmaların oluşturduğu serginin açılışını Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse yaptı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kadın Hikâyeleri” adlı resim sergisinin açılışı Cemal Süreya Etkinlik Merkezi Sergi Salonu’nda yapıldı.
Ev hanımlarını sanatla buluşturan ve kadınların yoğun emekleriyle ortaya çıkan çalışmaların oluşturduğu serginin açılışını Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse yaptı. Açılışa Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan, Ataşehir Belediyesi Ana Renkler Projesi kursiyerleri ile vatandaşlar katıldı.
“Sanat Eğitimlerini Mahallenize Getiriyoruz” projesi kapsamında “Ana Renkler” ismiyle 2010 yılında başlayan sanat projesi, başladığı günden bu yana pek çok sayıda kadına ulaşmayı başardı. Proje, kadınları sosyal yaşama dâhil ederek kendilerini sanatla ifade etme yolunu açmayı amaçlıyor.
Şimdiye kadar Ana Renkler Projesi kapsamında çok sayıda sergi yapılırken, Kadın Hikâyeleri sergisinde 160 Ataşehirli kadının yıl boyunca yaptıkları 245 tablo sergilendi.
Eğitmen Serpil Gündoğdu Yeşilırmak, “Kadın Hikâyeleri” ismini verdiğimiz bu sergi ile kadınlarımız; tutkularını, umutlarını, sevinçlerini ve üzüntülerini tuvallerine aktarmayı amaçladılar. 16 Mart’a kadar devam edecek sergimizi herkesin gezmesini dilerim. Hem bu değerli kadınlarımızla tanışabilir hem de onların hikâyelerini kendilerinde dinleyebilirsiniz” dedi.
“Kadın Hikâyeleri” resim sergisi, 15 Mart 2020 tarihine kadar Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaretçilere açık olacak.

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Akşam
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Deniz Eczanesi
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