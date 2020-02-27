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Ataşehir'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.02.2020 04:24 | Son Güncelleme

Ataşehir'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu Yanyol, Yenisahra mevkisinde, T.A. idaresindeki 34 RY 5268 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HKH 53 plakalı İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'ye bağlı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada sürücü T.A. hafif yaralanırken, otomobildeki yolculardan M.Y. ağır yaralandı, M.O. ise çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralılar M.Y. ile itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan M.O. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü olduğu belirtilen sürücü ise önce hastaneye ardından polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir'de trafik kazası

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