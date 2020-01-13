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  4. Atatürk Meydanı çiçek bahçesine dönüştü

Atatürk Meydanı çiçek bahçesine dönüştü

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

Susurluk Belediyesi, Atatürk Meydanına peyzaj düzenleme çalışması çerçevesinde farklı türlerde ağaç ve bitki türleri ekimi yaptı.

Susurluk Belediyesi, Atatürk Meydanına peyzaj düzenleme çalışması çerçevesinde farklı türlerde ağaç ve bitki türleri ekimi yaptı. Susurluk ilçesinde zabıtaların işyeri denetimleri sürüyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Meydanına 3 adet Palmiye, 50 adet Taflan bitkisi, 20 adet Kartopu bitkisi, 40 adet Alev Çalısı, 20 adet Yayılıcı Ardıç, 1 adet Çınar Ağacı, 5 adet Süs Selvisi ve 30 adet Acem Halısı Çiçeği dikimi gerçekleştirerek projeye farklı bir görünüm kazandırdı.
Belediye Başkanı Nurettin Güney “ Bir yandan sokaklarımıza parke taş döşeme çalışmalarımız devam ederken diğer yandan da peyzaj düzenleme çalışmalarımızla şehrimizi daha da güzelleştiriyoruz. Atatürk Meydanı düzenleme çalışmalarımız kapsamında halkımızın oturup dinleneceği, şehir merkezine nefes aldıracak alanlar oluşturuyoruz” dedi.
Zabıta denetimleri sürüyor
Susurluk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta içinde Göbel, Karapürçek ve merkezde bulunan lokanta, köfteci gibi gıda üzerine satış yapan iş yerlerinin tarife denetimi yaptı. Zabıta Müdürü İrfan Yonsul, “Yaptığımız denetimlerde tarifelerini güncellemeyen esnaf olduğunu tespit ettiklerini, bu iş yeri sahiplerine tarifelerini güncellemeleri hakkında gerekli uyarıların yapıldığını” söyledi.

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